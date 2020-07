Coronavirus, caos in Spagna, seconda ondata di contagi e nuovo lockdown? (Di sabato 25 luglio 2020) La Spagna non naviga in buona acque, in quanto l’emergenza Coronavirus sembra poter essere ancora una realtà concreta. Un’ondata di nuovi contagi ha difatti colpito il territorio iberico, con grande intensità riguardante la Catalogna, causa per la quale Jean Castex, Premier francese, ha vietato rigorosamente spostamenti di cittadini transalpini in Spagna. La vicedirettrice del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie, Maria Josè Sierra, ha già parlato di una vera e propria ‘seconda ondata’ per quanto concerne la situazione spagnola, considerando difatti più di 300 ricoveri in Catalogna nella settimana 13-19 luglio. Questo afflusso spropositato di contagi potrebbe essere una conseguenza ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caos Coronavirus, caos per Sfera: chiuso il Gilda di Fregene Il Messaggero Riparte il campionato cinese: con cinque mesi di ritardo, otto dopo l'ultima gara

Tutti a caccia del Guangzhou Evergrande, che ha conquistato otto degli ultimi nove campionati: Cannavaro punta alla conferma come leader del torneo. Il primo campionato ad essere posticipato, l'ultimo ...

Positivo al Covid viaggia fino a Sabaudia. La Asl: “Chiunque fosse su quel bus contatti il numero verde”

Una storia che ha dell’incredibile dopo mesi di lockdown, dopo settimane in cui si sommano gli appelli a fare attenzione e a non uscire quando si hanno sintomi riconducibili al Covid 19. Una storia ch ...

