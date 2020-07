Condizioni instabili: Zanardi torna in ospedale (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 53enne è stato ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano Leggi su media.tio.ch

Agenzia_Ansa : #AlexZanardi trasferito al San Raffaele di #Milano. Il campione ricoverato in terapia intensiva . I medici: 'E'in c… - MediasetTgcom24 : Zanardi trasferito al San Raffaele a Milano, 'condizioni instabili' #zanardi - TgLa7 : #Zanardi trasferito a San Raffaele,condizioni instabili Campione portato nel reparto di terapia intensiva - mr_mainagioia : #Zanardi nuovamente in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per 'condizioni instabili'. Esultavat… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadilc: #AlexZanardi Zanardi al San Raffaele «Condizioni instabili» -