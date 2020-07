Caso Serena Mollicone, processo per tre carabinieri e figlio e moglie di uno di loro (Di venerdì 24 luglio 2020) Una storia fatta di depistaggi, misteri e rinvii infiniti quella di Serena Mollicone. La giovane è stata trovata morta soffocata il 1° giugno 2011 in un boschetto dopo essere stata vita, per l’ultima volta, presso la caserma dei carabinieri del suo paese, Arce. Il Gup di Cassino ha deciso di mandare a giudizio i tre carabinieri e figlio e moglie di uno di loro che sarebbero coinvolti nell’accaduto. Disposta per il prossimo 11 gennaio la prima udienza per un processo che dovrebbe finalmente, dopo ben 19 anni, chiarire quanto accaduto alla diciottenne. LEGGI ANCHE >>> “Uccisa nella caserma dei carabinieri”: svolta nell’omicidio di Serena Mollicone ... Leggi su giornalettismo

