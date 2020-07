Carabinieri, lo scandalo non si ferma. Un altro arresto (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Comandante della stazione di Cassano delle Murge, Cosimo Maldarizzi, si sarebbe impossessato di una cisterna che faceva parte della refurtiva, consegnandola ad un noto gestore di un agriturismo, un suo conoscente. L’avrebbe poi fatta ritrovare dopo aver saputo delle indagini. Cosimo Maldarizzi, di 56 anni, è un maresciallo e comanda la stazione dei Carabinieri … L'articolo Carabinieri, lo scandalo non si ferma. Un altro arresto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

riotta : #Gomorra da show tv diventa modello di comportamento per #Carabinieri criminali. Lo scandalo #Piacenza obbliga i ve… - ninabecks1 : RT @AndreaMarano11: 'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo | Globalist https… - robertozoppi68 : RT @CremaschiG: Non ve la cavate così A #Piacenza è uno scandalo enorme che coinvolge #Arma #Carabinieri e tutto il sistema di polizia Non… - PitmanCosta : @Rocco_Papaleo @RaiUno @PaolaCortellesi @anna_foglietta l'Italia ringrazia l'eroico Rocco Papaleo! Grazie al suo fo… - Bulla_Adriano : RT @AndreaMarano11: 'Non ci sgameranno mai': così i carabinieri-spacciatori nelle intercettazioni dell'inchiesta scandalo | Globalist https… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri scandalo Scandalo in caserma: "Festino a luci rosse dei carabinieri nell'ufficio del comandante" PalermoToday Carabinieri, lo scandalo non si ferma. Un altro arresto

Il Comandante della stazione di Cassano delle Murge, Cosimo Maldarizzi, si sarebbe impossessato di una cisterna che faceva parte della refurtiva, consegnandola ad un noto gestore di un agriturismo, un ...

"Mio figlio è un bravo ragazzo, ma se ha sbagliato è giusto che paghi. Tirano fuori Gomorra perché siamo di Napoli"

Stenta a crederci la mamma dell’appuntato Giuseppe Montella detto Peppe, uno dei carabinieri coinvolti nello scandalo della caserma di Piacenza. Raggiunta nella villetta di Gragnano Trebbiense dai ...

Il Comandante della stazione di Cassano delle Murge, Cosimo Maldarizzi, si sarebbe impossessato di una cisterna che faceva parte della refurtiva, consegnandola ad un noto gestore di un agriturismo, un ...Stenta a crederci la mamma dell’appuntato Giuseppe Montella detto Peppe, uno dei carabinieri coinvolti nello scandalo della caserma di Piacenza. Raggiunta nella villetta di Gragnano Trebbiense dai ...