Camici alla Lombardia, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana (Di venerdì 24 luglio 2020) Il governatore lombardo Attilio Fontana risulta indagato dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di Camici e altro materiale da parte della società Dama spa, gestita dal cognato del presidente Andrea Dini (e di cui la moglie detiene il 10%). Lo riferisce l’Ansa in base a fonti qualificate. Nell’inchiesta sono indagati lo stesso Dini e Filippo Bongiovanni, il dg dimissionario di Aria spa, la centrale acquisti regionale, per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

