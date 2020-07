Archie in pericolo: Meghan Markle denuncia tutti (Di venerdì 24 luglio 2020) Una Meghan Markle furiosa ha intrapreso la vie legali, decisa a combattere e vincere contro "quanti traggono profitto attraverso azioni illegali". La duchessa di Sussex ce l'ha con i paparazzi che hanno utilizzato i droni per fotografare il piccolo Archie nel suo passeggino, mentre viene portato a spasso da nonna Doria Ragland nel parco della villa di Beverly Hills all'interno della quale il piccolo vive con i genitori da qualche mese. Una villa bunker, incastonata e protetta da muri e vegetazione, security e impianti di allarme sofisticatissimi. Attraverso l'account Instagram di Harry e Meghan è stata riportata la notizia del ricorso, da parte dei duchi, ad avvocati che dovranno invocare nelle sedi competenti il diritto alla privacy per un bambino troppo piccolo e indifeso. Questa ... Leggi su iltempo

Baby Archie ha compiuto da poco 14 mesi, ma non avrebbe mai visto altri bambini, né avuto l'opportunità di giocare con loro. O meglio, poco tempo dopo la nascita ha incontrato i suoi cugini, i figli d ...

Uno dei motivi che ha spinto Harry e Meghan a lasciare la famiglia reale dei Windsor è da ricondurre all'attenzione mediatica che si era concentrata in modo eccessivo sulla coppia. A raccontare quello ...

