Al via l’esodo estivo: la mappa del traffico da Nord a Sud per chi va in vacanza, “bollino nero” sabato 8 agosto (Di venerdì 24 luglio 2020) Al via il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia, contenente le informazioni e le misure preventive, operative e gestionali finalizzate ad offrire ogni utile notizia e supporto a coloro che si metteranno in viaggio nelle prossime settimane, contribuendo a garantire la sicurezza negli spostamenti. Il Piano è disponibile sui siti internet www.interno.it, www.poliziadistato.it, www.carabinieri.it e sui siti istituzionali di tutti gli enti che compongo l’organismo. Per favorire partenze consapevoli, è stato messo a punto il calendario delle giornate ove si prevede una maggiore concentrazione degli spostamenti su grandi e medie distanze. I dati di traffico riferiti a questi ultimi due mesi hanno suggerito di contrassegnare con ... Leggi su meteoweb.eu

