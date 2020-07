Vitamina C: perché è importante e in quali alimenti si trova. (Di giovedì 23 luglio 2020) La Vitamina C è indispensabile per il buon funzionamento dell’organismo umano. Tutti, adulti e bambini, devono assumerla quotidianamente ma, non sempre questo accade per mancanza di informazioni circa gli alimenti che la contengono. Si tratta di un prezioso antiossidante dalle innumerevoli proprietà benefiche di cui sono ricche frutta e verdura fresche. Curiose di scoprire perché è importante consumarla e dove trovarla? Allora non perdetevi tutti i nostri suggerimenti di seguito! Ecco perché è così importante assumerla! La Vitamina C è conosciuta come “rimedio naturale” contro raffreddori e malanni stagionali ma, aldilà di questa verità, è importante anche per il buon ... Leggi su pianetadonne.blog

