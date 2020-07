Udinese - Juventus 2-1, segnano De Ligt, Nestorovski e Fofana (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli in campo contro la #Juventus #UdineseJuve #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/QAkrWH3FEp - Udinese Calcio, @Udinese 1896, July 23, 2020 A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Cuadrado, Coccolo, ... Leggi su globalist

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - Udinese_1896 : #UdineseJuventus 2-1 E' FINITAAAA: UDINESE BATTE JUVENTUS 2-1!!! #ForzaUdinese ???? - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - jrbasket2015 : Però fatelo almeno questo punto...non è onorevole festeggiare sulle sconfitte degli altri...perchè il vantaggio del… - marcepisanu : RT @SuperflyVideo: Udinese Juventus Intervista a #Paratici Cazzi in the face!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Niente scudetto per la Juventus che, per ricucirsi il tricolore addosso, avrebbe dovuto vincere a Udine e invece è stata sconfitta 2-1 dalla squadra di casa, restando a 'soli' ...Nella 35a giornata di Serie A, la Juventus perde 2-1 contro l'Udinese e deve rimandare la festa per il 36° scudetto. Alla Dacia Arena, i padroni di casa sfiorano il gol dopo 8' (auto-palo di Danilo).