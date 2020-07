Traffico Roma del 23-07-2020 ore 09:30 (Di giovedì 23 luglio 2020) Luceverde Roma amici ascoltatori Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale il Traffico intenso sta provocando rallentamenti E a tratti code verso Roma sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe altri rallentamenti sulla tangenziale est altezza Salaria verso lo stadio Olimpico sulla Tiburtina file tra Settecamini e raccordo anulare nelle due direzioni code che ritroviamo sulle percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est verso centro è ancora code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana in centro incidente con disagi al Traffico su via Aurelia altezza via di Porta pertusa chiusi stanotte a partire dalle 22 per manutenzione in sottovia Ignazio Guidi e ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516) e A1 Svincol… - TrafficoA : Ponzano Romano-Magliano Sabina - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Ponzano Romano e Magliano Sabina p... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews Roma, boom di positivi tra gli stranieri. «Ora tamponi rapidi in aeroporto»

«Servono tamponi negli aeroporti, siamo pronti. E lo Spallanzani sta testando un nuovo sistema rapido» ripete l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato. I dati sono chiari: senza i casi di importazione ...

Rapine e furti a Trastevere, scoperta baby gang: tra loro anche una ragazzina

I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Roma su ric ...

«Servono tamponi negli aeroporti, siamo pronti. E lo Spallanzani sta testando un nuovo sistema rapido» ripete l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato. I dati sono chiari: senza i casi di importazione ...I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Roma su ric ...