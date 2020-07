Scampitella, investe operaio e scappa: aveva assunto droga (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScampitella (Av) – Resta in carcere il quarantaquattrenne che due giorni fa ha investito ed ucciso il cinquantaduenne Salvatore Scognamiglio, l’operaio di Ercolano che si trovava sul cantiere della fibra ottica nel comune della Baronia. L’uomo è comparso davanti al Gip del Tribunale di Benevento Vincenzo Landolfi per l’udienza di convalida del fermo eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Il quarantaquattrenne è detenuto nel carcere di Ariano Irpino. Nei confronti del quarantaquattrenne sono state perpetrate le ipotesi di omicidio stradale aggravato dall’uso di cocaina e cannabinoidi e omissione di soccorso. L'articolo Scampitella, investe operaio e scappa: aveva ... Leggi su anteprima24

GrottaNews : Suv investe un operaio: tragedia a Scampitella - Ottopagine - ottopagine : Suv investe operaio: tragedia a Scampitella #Scampitella -

Ultime Notizie dalla rete : Scampitella investe

Un operaio di Ercolano è stato investito e ucciso da un Suv a Scampitella, mentre stava lavorando in un cantiere per l’installazione della fibra ottica. La tragedia si è verificata in via Città di Con ...Napoli, 20 lug. (askanews) - I carabinieri della Stazione di Trevico hanno arrestato l'automobilista che, nel primo pomeriggio di oggi, a Scampitella (Avellino), in via Citt di Contra, ha travolto e u ...