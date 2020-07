Sanità, Speranza “Dal Mes o dal Recovery Fund almeno 20 miliardi” (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Da ministro della Salute lavoro costantemente per portare più risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Negli ultimi 5 mesi abbiamo investito più risorse che negli ultimi 5 anni. Oggi spingo perchè tutte le risorse possibili arrivino. Si deve chiudere la stagione dei tagli e aprire quella degli investimenti”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a “24 Mattino” su Radio24, rispondendo a una domanda sul Mes.“I fondi del Mes arrivano a tasso molto basso, io sto già lavorando a un piano esecutivo, poi ci dovrà essere un confronto nella maggioranza e in Parlamento. Credo che serva una cifra dai 20 miliardi in su – ha aggiunto Speranza -. Se si deciderà che non si userà il Mes, le stesse risorse dovranno arrivare dal ... Leggi su ildenaro

