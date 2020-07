Roma. Bioparco: sono nati due leoni asiatici (Di giovedì 23 luglio 2020) Alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di leone nati al Bioparco. La nascita di queste femmine di leone asiatico (Panthera leo persica), uno degli animali a maggior rischio di estinzione del Pianeta, è un evento storico perché è la prima volta che accade all’interno del Giardino zoologico della Capitale. “La nascita di questi due cuccioli di leone asiatico è un’ottima notizia. Un vero e proprio simbolo di speranza e di rinascita. Il Bioparco di Roma è un posto unico, dove i nostri bambini possono imparare a conoscere gli animali e a rispettarli. Un luogo ... Leggi su laprimapagina

virginiaraggi : Le due leoncine del Bioparco di Roma, ormai famosissime sul web, hanno finalmente un nome. Si chiamano Naisha, che… - LolloNicolao : RT @virginiaraggi: Le due leoncine del Bioparco di Roma, ormai famosissime sul web, hanno finalmente un nome. Si chiamano Naisha, che signi… - PatrizioPatern1 : RT @virginiaraggi: Le due leoncine del Bioparco di Roma, ormai famosissime sul web, hanno finalmente un nome. Si chiamano Naisha, che signi… - Patrizi33987971 : RT @virginiaraggi: Le due leoncine del Bioparco di Roma, ormai famosissime sul web, hanno finalmente un nome. Si chiamano Naisha, che signi… - Giusepp07184707 : RT @virginiaraggi: Le due leoncine del Bioparco di Roma, ormai famosissime sul web, hanno finalmente un nome. Si chiamano Naisha, che signi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bioparco

Le due leoncine asiatiche nate al Bioparco di Roma hanno un nome: Aasha e Naisha. «I due nomi sono risultati i più votati sul sito web», fanno sapere dal Comune.Esistono mille modi per raccontare Roma: la capitale italiana è così ricca di tesori, alcuni famosi in tutto il mondo altri nascosti, da risultare quasi impossibile conoscerla pienamente persino per c ...