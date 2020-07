Regionali, un partito come il Pd deve usare il pugno duro contro certi fenomeni discutibili (Di giovedì 23 luglio 2020) Le parole d’ordine nei prossimi mesi dovranno essere intelligenza, pensiero, azione, collettività. Affinché nessuno resti indietro a causa della crisi Covid. La vittoria dell’Ue, che forse per la prima volta dimostra di decidere davvero con metodi democratici e solidali, è un passaggio storico. Forse può essere il primo passo verso l’Unione politica. E un lavoro straordinario in tal senso è stato portato avanti dal presidente Giuseppe Conte e dai membri del governo che in questo modo hanno saldato le prospettive della maggioranza politica e del Paese all’Europa. La linea di credito dei 209 miliardi di euro è strettamente legata ai programmi di spese per investimenti produttivi in funzione di riforme che il Paese attende da troppi anni. Se dovessimo perdere quest’ultimo treno, la situazione sarebbe pressoché ... Leggi su ilfattoquotidiano

Linkiesta : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd. Su Autostrade, Libia, Mes, giustizialismo in Liguria e Puglia, decreti… - Ettore_Rosato : Napoli, abbiamo presentato il simbolo di @ItaliaViva alle regionali in Campania, con tanti amici @MichelaRostan… - maurizioft : @mariamacina lasciatelo perdere, l'inconsistenza ssrà chiara alle Regionali, anzi si sta già vedendo dato che non p… - magistravulnera : RT @P_Rava: @nzingaretti A questo punto - visti i risultati dell'EUCO e il fatto che quella somma è già ampiamente compresa nel RF - la sua… - Gianfranco_ros : @AntonioPrete52 Il mio dilemma è proprio questo: da una parte i fascisti, dall'altra un partito vicino al big bang… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali partito Regionali, un partito come il Pd deve usare il pugno duro contro certi fenomeni discutibili Il Fatto Quotidiano Campo “Mi auguro di bissare successo di 5 anni fa, si vota per la Regione non a Manfredonia”

siamo un partito nazionale che ambisce in questa competizione regionale, con legittime aspettative, a concorrere per essere il primo partito in Italia”.

Regione Marche: importante donazione di attrezzature sanitarie alle Croci del Gruppo Gabrielli

Il fatto di essere parte piena del nostro sistema sanitario come mondo del volontariato ci ha permesso di gestire al meglio tutto quello che abbiamo visto. Se oggi siamo una delle regioni con i numeri ...

siamo un partito nazionale che ambisce in questa competizione regionale, con legittime aspettative, a concorrere per essere il primo partito in Italia”.Il fatto di essere parte piena del nostro sistema sanitario come mondo del volontariato ci ha permesso di gestire al meglio tutto quello che abbiamo visto. Se oggi siamo una delle regioni con i numeri ...