Personale Ata 2020 e inserimento in graduatoria. Quando fare domanda (Di giovedì 23 luglio 2020) Personale Ata 2020 e inserimento in graduatoria. Quando fare domanda Un riepilogo informativo sul Personale Ata e soprattutto sull’inserimento in graduatoria, che può essere di 24 mesi ed è valido per l’immissione in ruolo, oppure può valere per il ruolo di supplenza (le note graduatorie di terza fascia). Le tematiche che ruotano attorno alle professioni comprese nel novero degli Ata sono spesso e volentieri oggetto dei nostri articoli. Di seguito sintetizzeremo alcune informazioni utili e aspetti chiave dell’inserimento in graduatoria e della relativa domanda che deve fare chi vuole diventare componente del ... Leggi su termometropolitico

