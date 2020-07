Pensione con 15 anni di contributi grazie alla terza deroga Amato: quando è possibile? (Di giovedì 23 luglio 2020) Per chi non raggiunge i 20 anni di contributi minimi per accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento dei 67 anni esiste la possibilità di pensionamento con soli 15 anni di contributi grazie a 3 deroghe presenti nella Legge Amato del 1992. In questo articolo illustreremo le possibilità offerte dalla terza di queste 3 deroghe, quella per carriere discontinue. Pensione con terza deroga Amato Un lettore scrive per chiedere: Buongiorno.Sono G. nato il 19/03/1950, insegnate, e mi ritrovo nella seguente posizione lavorativa:1- Servizio militare anni 1971/72 per 1 anno 2 mesi e 25 giorni inserito in estratto2- Servizio dipendente ... Leggi su notizieora

