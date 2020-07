MotoGP, Marquez in pista: i grandi recuperi del passato (Di giovedì 23 luglio 2020) L'agognato 'fit to race' della commissione medica è arrivato e Marc Marquez può scendere in pista a Jerez con la sua Honda. Per non stressare oltremodo il braccio appena operato, Marc salterà i primi ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA MARQUEZ, VISITE MEDICHE OK: potrà correre Lo spagnolo martedì si è operato all'omero @sandrodonatog… - SkySportMotoGP : ?? Grande lavoro dei nostri inviati @antonioboselli e @sandrodonatoG che 'strappano' un ?? a Marquez, confermato poi… - Eurosport_IT : ?? INCREDIBILE! ?? ??? A due giorni dall'operazione Marc Marquez è tornato a Jerez de la Frontera per partecipare al… - Eurosport_IT : Al limite tra follia e coraggio: @marcmarquez93 è solo l'ultimo autore di un ritorno in sella in tempi record dopo… - infoitsport : MotoGp, Lorenzo: 'Marquez sarà un eroe o uno stupido' -