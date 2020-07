Mario Paciolla ritorna in Italia con i polsi tagliati (Di giovedì 23 luglio 2020) Mario Paciolla era un volontario dell’Onu ed è stato trovato morto mercoledì nella sua stanza in Colombia; sulla sua morte un alone di mistero. Aveva chiamato casa dicendo che voleva tornare, qualcosa non gli tornava, si sentiva in pericolo. A trovare il corpo è stata la squadra Onu che era andata a chiamarlo a casa, l’hanno … L'articolo Mario Paciolla ritorna in Italia con i polsi tagliati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

