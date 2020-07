Lo scivolone dei grillini: presentano la sfiducia a Musumeci. Poi si scusano: «Non volevamo…» (Di giovedì 23 luglio 2020) «Quattro deputati del M5S mi hanno chiesto scusa per la mozione di sfiducia presentata. Tre uomini e una donna. Ma ovviamente non farò mai i loro nomi». A dirlo – a margine della seduta Ars – è il governatore Nello Musumeci. Parole dure, che smascherano la strategia ipocrita dei vertici grillini. A presentare la sfiducia, infatti, sono stati i deputati del M5S. Ma quattro di loro non erano d’accordo. Alla fine la mozione ha avuto con 36 no su 60. Una bocciatura in piena regola per i pentastellati. Musumeci: quei quattro esponenti dei Cinquestelle… «La mozione di sfiducia rientra nel diritto dei parlamentari», aveva detto poco prima Musumeci in aula. «Ma molti dei temi sollevati erano già stati ... Leggi su secoloditalia

carlopiana : @luca_vota E @Libero_official che ci fa un titolo come se @borghi_claudio avesse detto una cosa intelligente e De R… - robertaromagno2 : @ilruttosovrano Dai che anche in questo scivolone cosmico non bisogna smettere di ridere e a me piace un sacco far… - 1CON_ : @HuffPostItalia Scivolone immane! Gli insegnanti sono alla base dei giovani di domani. Altrimenti finiremo col cred… - michnotarnicola : L'ennesimo scivolone del Felpa (o meglio dei suoi social manager) su #palermo dimostrano fino a che punto è dispost… -

Ultime Notizie dalla rete : scivolone dei L'uso politico delle istituzioni e la doppia caduta di stile di Tomei La Pressa Arisa torna e si mette in proprio: "Meglio qualche gaffe che sentirsi artificiale"

Arisa sta per tornare. Il 24 luglio esce il nuovo singolo, 'Ricominciare ancora', che segna una vera e propria svolta, personale e professionale. "Il manifesto di una rinascita" lo definisce la cantan ...

Doppio sottopasso Baldaccio, variante allo sprint: domani l'ultimo ok verso l'appalto

Arezzo, 22 luglio 2020 - Lo sprint del gigante. Il progetto della doppia canna del Baldaccio esce dalle sabbie mobili dei lavori pubblici, frenati prima dalle incertezze sui finanziamenti e poi dal Co ...

Arisa sta per tornare. Il 24 luglio esce il nuovo singolo, 'Ricominciare ancora', che segna una vera e propria svolta, personale e professionale. "Il manifesto di una rinascita" lo definisce la cantan ...Arezzo, 22 luglio 2020 - Lo sprint del gigante. Il progetto della doppia canna del Baldaccio esce dalle sabbie mobili dei lavori pubblici, frenati prima dalle incertezze sui finanziamenti e poi dal Co ...