Lesioni spinali, studio made in Italy: impulsi meccanici per rigenerare i neuroni (Di giovedì 23 luglio 2020) L’applicazione di stimoli meccanici esogeni di intensita’ uguale o inferiore a quelli generati in vivo e’ un potente stimolo per la maturazione dei neuroni e per l’accrescimento e la ramificazione dell’assone, prolungamento principale della cellula nervosa responsabile della conduzione degli impulsi nervosi. Lo rivela uno studio coordinato da Vittoria Raffa, biologa dell’Universita’ di Pisa, che ha studiato i meccanismi di rigenerazione del sistema nervoso indotta da stimoli meccanici. I risultati raggiunti sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Neuroscience. Il gruppo, spiega una nota dell’Ateneo, “ha sviluppato un metodo basato sull’utilizzo di nanoparticelle per applicare sull’assone”, prolungamento principale della ... Leggi su ildenaro

