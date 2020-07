L’appello per interrompere i finanziamenti alla guardia costiera libica (Di giovedì 23 luglio 2020) Lunedì 27 luglio alle 18.00 in Piazza San Silvestro a Roma andrà in scena “I sommersi e i salvati”, la mobilitazione nazionale per chiedere al Governo italiano e agli Stati europei di interrompere i finanziamenti alla cosiddetta guardia costiera libica, di chiudere ed evacuare i centri di detenzione trasferendo i migranti fuori dalla Libia e di promuovere corridoi umanitari per garantire alle persone in fuga di trovare protezione senza mettere a repentaglio la propria vita. «Gli uomini, le donne e i bambini che prendono il mare dalle coste libiche fuggono da situazioni di estrema miseria, regimi dispotici, persecuzioni tribali, conflitti etnici, guerre e catastrofi ambientali. E in Libia sono sottoposti a violenze, estorsioni, detenzione, ... Leggi su linkiesta

