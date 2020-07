Il Principio del Piacere su Rai4, dal 23 luglio la prima serie mitteleuropea tra Polonia, Repubblica Ceca e Ucraina (Di giovedì 23 luglio 2020) Dal 23 luglio, ogni giovedì alle 21.20, Rai4 trasmette in prima visione assoluta la serie thriller Il Principio del Piacere - The Pleasure Principle, un avvincente racconto investigativo su una misteriosa catena di delitti che scuote e lega tre grandi città dell'Europa orientale. Il ritrovamento del cadavere di una donna, mutilata dell'avambraccio sinistro, in una barca alla deriva lungo la costa di una spiaggia di Odessa dà inizio alle indagini della polizia, che collega il delitto ad altri due casi misteriosi. Contemporaneamente, infatti, un avambraccio femminile viene ritrovato a Varsavia, nel bagagliaio di un'automobile abbandonata, e il giorno dopo, a Praga, un altro avambraccio di una donna (precedentemente congelato) viene rinvenuto da ... Leggi su optimagazine

