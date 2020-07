I moti di Reggio, 50 anni fa la rivolta nera dei “boia chi molla” che creò un nuovo blocco di affari e potere. All’ombra di ‘ndrangheta e massoneria (Di giovedì 23 luglio 2020) Cinquant’anni fa, nell’estate del 1970, scoppia in Italia una rivolta mai vista prima, mai vista dopo. Scontri, assalti, barricate, scioperi generali, scuole chiuse per mesi e trasformate in caserme, 43 attentati dinamitardi, undici morti, migliaia di feriti. Una guerra civile in cui per otto mesi una folla armata occupa una città, si sostituisce alle autorità, combatte contro carabinieri, polizia, esercito. “I moti di Reggio Calabria”: così li chiamano i giornali e le tv, quelli stranieri soprattutto, perché l’informazione italiana, specie la Rai di Ettore Bernabei, cerca di minimizzare e fa fatica a capire. Oggi, cinquant’anni dopo, ancora minimizziamo e facciamo fatica a capire. I moti sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

Cinquant’anni dal deragliamento della Freccia del Sud avvenuto nei pressi della Stazione di Gioia Tauro. Uno dei fatti oscuri accaduti in Italia celebrati ieri pomeriggio nella città della Piana anche ...

Moti di Reggio Calabria, disordini per la decisione del governo di spostare il capoluogo di regione Il 22 luglio 1970, dieci minuti dopo le cinque del pomeriggio, la Freccia del Sud partita da Palermo ...

Cinquant'anni dal deragliamento della Freccia del Sud avvenuto nei pressi della Stazione di Gioia Tauro. Uno dei fatti oscuri accaduti in Italia celebrati ieri pomeriggio nella città della Piana anche ...