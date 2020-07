Grande Fratello Vip 2020, Patrizia De Blanck concorrente? (Di giovedì 23 luglio 2020) Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini ci sarà anche Patrizia De Blanck? L'indiscrezione arriva dal settimanale Nuovo, che ha intervistato una fonte vicina alla nobildonna, secondo la quale il reality prodotto da Endemol Shine Italy la starebbe corteggiando. Tra i particolari che si possono leggere sulla rivista di gossip, anche la cifra che la De Blanck avrebbe chiesto per prendere parte alla trasmissione televisiva. Grande Fratello Vip 2020, Patrizia De Blanck concorrente? 23 luglio 2020 15:01. Leggi su blogo

