GP Andalusia anteprima di una corsa imperdibile (Di giovedì 23 luglio 2020) Archiviato un GP di Spagna ricco di colpi di scena, il motomondiale rimane a Jerez per il GP d’Andalusia, di cui parleremo in questa anteprima. Numerosi sono i temi caldi di un weekend che sarà cruciale per la lotta al titolo. Un calendario così corto non lascia margini di errore, e questo influenzerà le scelte di team e piloti. Vediamo come. Gp Andalusia anteprima MotoGP Nella MotoGP L’anteprima del Gp d’Andalusia ha un protagonista singolo: Marc Marquez. Il campione del mondo è reduce da un grave infortunio nella gara di domenica, ma ha deciso di provare comunque a correre il GP. Un’impresa impossibile, vista la frattura ed il fatto di essere stato operato appena quattro giorni fa. O no? L’opinione degli esperti ... Leggi su sport.periodicodaily

