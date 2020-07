Francesco Sole e Giulia Cavaglià: distanze, crisi e retroscena. Il gossip (Di giovedì 23 luglio 2020) Nelle ultime ore si è fatta strada la voce che vuole Giulia Cavaglià e Francesco Sole in crisi, se non addirittura separati. A far scattare l’allarme sulla coppia alcuni indizi trapelati via social. Lei ha smesso di seguire lui su Instagram (lui invece no). Inoltre sono spariti alcuni like dalle foto di coppia. Ma c’è … L'articolo Francesco Sole e Giulia Cavaglià: distanze, crisi e retroscena. Il gossip proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

