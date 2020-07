Formula 1, rubati e ritrovati i i cimeli di Ayrton Senna: arrestati i responsabili (Di giovedì 23 luglio 2020) Un collezionista privato, nel corso degli anni ha messo da parte una serie di cimeli di Ayrton Senna, tenendo tutti questi 'beni' del suo idolo all'interno della sua seconda abitazione. L'11 luglio, però, è avvenuto il furto della merce tenuta dall'appassionato di Formula 1.IL FURTOcaption id="attachment 996369" align="alignnone" width="594" Senna (getty images)/captionSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il valore dei cimeli rubati è di circa 300.000 €, e venivano utilizzati a fin di bene: infatti il proprietario è un collaboratore dell’istituto Ayrton Senna che lavora in Brasile per i bambini poveri, e al fine di sostenere tale associazione venivano organizzate ... Leggi su itasportpress

Avevano fatto il giro dell'Europa, negli ultimi 16 anni, per ricordare il campione di Formula 1 e raccogliere fondi per i bambini poveri del Brasile. Alcune di quelle tute da gara, caschi, un volante, ...Torneranno nelle teche dov'erano conservati, per essere esposti e ricordare in tutto il mondo Ayrton Senna. Centinaia di cimeli del pilota di Formula 1, uno dei più amati nella storia di questo sport, ...