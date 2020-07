Foggia non chiude a Remy e aspetta Glik: “In A un mix di esperienza e gioventù” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Mentre la squadra mette nel mirino la trasferta di Frosinone, in programma domani sera al “Benito Stirpe“, Pasquale Foggia si concede ai microfoni di Radio Marte. Il direttore sportivo giallorosso è intervenuto durante la trasmissione “Si gonfia la rete“, parlando soprattutto del prossimo calciomercato. Obiettivi – “Dopo la retrocessione avevamo come obiettivo il ritorno in A entro tre anni, ci siamo riusciti con una grande programmazione e con un anno di anticipo”. Inzaghi – “Bisogna cercare di capire le storie degli allenatori. In ogni percorso ci sono momenti negativi ma non bisogna fermarsi a quelli, bisogna analizzarli e comprenderli. E’ una grandissima persona e un grandissimo allenatore, siamo sicuri resterà con noi per un po’ e siamo ... Leggi su anteprima24

