Export | la piacentina Olimpia 80 alla “conquista” del Messico

MILANO (ITALPRESS) – Sace e Simest, che insieme costituiscono il Polo dell'Export e dell'Internazionalizzazione del Gruppo CDP, hanno sostenuto insieme a Intesa Sanpaolo l'esportazione in Messico di un impianto per la produzione di tubi saldati e impianto di accumulo orizzontale per tubi ad alta frequenza, entrambi realizzati dalla piacentina Olimpia 80. Grazie all'azione congiunta di SACE, SIMEST e Intesa Sanpaolo, Exetra ha finalizzato una commessa del valore di 1,2 milioni di euro con un cliente messicano, "offrendo una dilazione di pagamento a 5 anni ad un costo molto competitivo – si legge in una nota -. La struttura finanziaria dell'operazione ha beneficiato, infatti, della copertura assicurativa SACE per il rischio del credito del cliente messicano

SACE-Simest con Intesa SP sostengono export in Messico di Olimpia 80

