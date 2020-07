Evento Xbox Series X: giochi, orario e dove vederlo in streaming (Di giovedì 23 luglio 2020) Xbox Series X si mostra. La nuova generazione di Microsoft entra nel vivo e oggi, in contemporaneo mondiale, andrà in scena un Evento che presenterà la nuova console e le relative esclusive. Un appuntamento da non perdere quindi per gli amanti dei videogiochi, che dopo la presentazione di PS5 potranno avere maggiori informazioni sulla console di nuova generazione della grande M. C’è una sempre più crescente curiosità attorno a quello che riusciranno ad offrire le console di nuova generazione che manderanno in pensione Xbox One e Playstation 5. Qualcosa è già stato rivelato, oggi si entrerà nel vivo delle specifiche tecniche e di giochi esclusivi da parte di Xbox Series X. In molti si stanno ... Leggi su italiasera

