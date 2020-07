DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020 (Di giovedì 23 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 24 luglio 2020:Leggi anche: TEMPTATION ISLAND, anticipazioni quarta puntata di giovedì 23 luglioDopo aver scoperto che Can è l’Albatros che tanto cercava, Sanem è visibilmente felice e il suo stato d’animo non passa inosservato a nessuno. Tuttavia, la ragazza teme che il suo coinvolgimento nei piani di Emre possa in qualche modo compromettere la sua serenità e cerca di capire quanto il Divit sia interessato a lei, dando vita a una serie di incontri divertenti. La Fikri Harika ha bisogno di un nuovo modello per una campagna pubblicitaria; la scelta ricade così su Osman, già “testato” con degli ottimi successi nella ... Leggi su tvsoap

