Da Sorrento prende il via la campagna contro i mozziconi di sigaretta (Di giovedì 23 luglio 2020) prende il via da Sorrento “Piccoli gesti, grandi crimini”, la campagna nazionale di sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi nell’ambiente promossa da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco Italia. La campagna prevede una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge. abr/mrv/red L'articolo Da Sorrento prende il via la campagna contro i mozziconi di sigaretta proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Italpress : Da Sorrento prende il via la campagna contro i mozziconi di sigaretta - Notiziedi_it : Da Sorrento prende il via la campagna contro i mozziconi di sigaretta - CorriereCitta : Prende il via da Sorrento la campagna contro l’abbandono di mozziconi - nestquotidiano : Prende il via da Sorrento la campagna contro l’abbandono di mozziconi - Notiziedi_it : Prende il via da Sorrento la campagna contro l’abbandono di mozziconi -

Ultime Notizie dalla rete : Sorrento prende Da Sorrento prende il via la campagna contro i mozziconi di sigaretta Il Cittadino di Monza e Brianza Prende il via da Sorrento la campagna contro labbandono di mozziconi

SORRENTO (ITALPRESS) - Prende il via da Sorrento "Piccoli gesti, grandi crimini", la campagna nazionale di sensibilizzazione contro l'abbandono di mozziconi nell'ambiente promossa da Marevivo in colla ...

Elezioni a Sorrento, riecco Fiorentino: in campo con tre civiche

Almeno tre liste, tutte civiche, così come ha fatto capire un suo storico sostenitore come l’avvocato Antonio Maresca attraverso un post sul social network Facebook. Il tempo scorre, l’appuntamento co ...

SORRENTO (ITALPRESS) - Prende il via da Sorrento "Piccoli gesti, grandi crimini", la campagna nazionale di sensibilizzazione contro l'abbandono di mozziconi nell'ambiente promossa da Marevivo in colla ...Almeno tre liste, tutte civiche, così come ha fatto capire un suo storico sostenitore come l’avvocato Antonio Maresca attraverso un post sul social network Facebook. Il tempo scorre, l’appuntamento co ...