Coronavirus in Campania, De Luca: Chiuderemo i negozi e blocheremo i bus in cui non si usano le mascherine (Di giovedì 23 luglio 2020) “Mi auguro che tutti quanti seguano la linea di comportamento che adotta Trenitalia, che ha l’ottima abitudine di bloccare i treni quando ci sono persone incivili e irresponsabili che non indossano la mascherina. Mi auguro che anche sui treni Eav e sui pullman si possa fare la stessa cosa: bloccare i mezzi quando vi sono cafoni irresponsabili che ritengono di offendere il modo di vivere della nostra comunità e non esitano a danneggiare e a diffondere il contagio”. Ad affermarlo è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla consegna del primo treno Rock di Trenitalia alla Stazione centrale di Napoli. “Darò disposizione, forse faremo un’altra ordinanza, perché siano chiusi i negozi nei quali vengono trovati clienti senza mascherina. Non solo gli ... Leggi su ildenaro

