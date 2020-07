Condannato a 18 anni l'uomo che sparò alla piccola Noemi, a Napoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Il gup di Napoli Vincenzo Caputo ha Condannato a 18 anni di reclusione Armando Del Re e a 14 anni suo fratello Antonio, ritenuti responsabili dell’agguato a colpi di pistola esplosi tra la folla, avvenuto il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale, a Napoli, nel quale venne anche gravemente ferita Noemi, una bimba che all’epoca dei fatti aveva 4 anni, e la nonna.Vero obiettivo del raid era Salvatore Nurcaro, ritenuto un esponente di un clan loro rivale, anch’egli rimasto gravemente ferito. Al termine della requisitoria i pm antimafia Antonella Fratello e Simona Rossi avevano chiesto 20 anni di carcere per i due fratelli.Noemi rimase ricoverata in ospedale per molti giorni in pericolo di vita.Leggi anche... ... Leggi su huffingtonpost

