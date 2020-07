Caserma Piacenza, l'unico Carabiniere non indagato: "Fanno cose che non mi piacciono" (Di giovedì 23 luglio 2020) Giovane, riservato, timido ma determinato a non disobbedire alla divisa. Pur senza fare clamore. Appare così R. B., l’unico militare non indagato nella storia che sta scuotendo l’arma. Lavora anche lui nella Caserma Levante di Piacenza, sequestrata dopo che l’indagine della procura ha fatto emergere tutti gli illeciti - dallo spaccio alla tortura - che si svolgevano al suo interno. “Mele marce” hanno detto in tanti. Eppure tra loro c’era chi - senza gesti plateali, ma con le idee chiare, non si è legato alla schiera. Un ritratto del giovane Carabiniere - un individuo “dall’atteggiamento solitario, che non fa gruppo”, scrive di lui il giudice - è tracciato dagli stralci dell’ordinanza del gip in cui si parla di lui. ... Leggi su huffingtonpost

