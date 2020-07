Canile di Pescara, Masci e Di Nisio replicano all'opposizione: nessun cane lasciato per strada (Di giovedì 23 luglio 2020) Pescara. L'amministrazione comunale di Pescara rimanda al mittente ogni strumentale dichiarazione riguardo alla situazione oggi in atto al Canile municipale di via Raiale. Leggo sui social che io starei mettendo per strada 'settanta cani' - ha affermato il sindaco Carlo Masci - per questo mi dovrei prima vergognare e poi dimettere da sindaco. L'opposizione non sa più ... Leggi su abruzzolive

NotizieAbruzzo : Pescara, canile municipale di via Raiale: il punto del Comune - notiziedabruzzo : #Pescara, Masci: verrà realizzato un nuovo canile. - redazionehgnews : Pescara, smantellamento del canile in via Raiale: Masci “L’opposizione non sa più cosa inventarsi! “ via @redazione… - il_pescara : Il sindaco Masci conferma: 'Il canile di via Raiale sarà smantellato, stiamo cercando una sistemazione provvisoria… - il_pescara : Canile di via Raiale da chiudere entro agosto, il Pd: 'Nuovo pasticcio della giunta Masci' -

Ultime Notizie dalla rete : Canile Pescara Pescara, canile municipale di via Raiale: il punto del Comune Abruzzonews Canile di via Raiale da chiudere entro agosto, il Pd: "Nuovo pasticcio della giunta Masci"

Il canile di via Raiale a Pescara andrà chiuso entro il prossimo mese di agosto ma per il Pd questa soluzione rappresenta «l'ennesimo pasticcio» della giunta Masci. Per i quasi 70 cani ospitati nella ...

Pescara, canile municipale di via Raiale: il punto del Comune

daremo le giuste risposte a quanti hanno realmente a cuore le sorti degli amici pelosetti ricoverati in via Raiale”. Pescara, canile municipale di via Raiale: il punto del Comune ultima modifica: 2020 ...

Il canile di via Raiale a Pescara andrà chiuso entro il prossimo mese di agosto ma per il Pd questa soluzione rappresenta «l'ennesimo pasticcio» della giunta Masci. Per i quasi 70 cani ospitati nella ...daremo le giuste risposte a quanti hanno realmente a cuore le sorti degli amici pelosetti ricoverati in via Raiale”. Pescara, canile municipale di via Raiale: il punto del Comune ultima modifica: 2020 ...