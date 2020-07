Bimba di 4 anni ferita in un agguato: condannati i colpevoli (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono stati condannati i due imputati che lo scorso 3 maggio colpirono per errore Noemi, di 4 anni, durante un agguato a Piazza Nazionale. Oggi al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, il gup di Napoli nonché Vincenzo Caputo, ha condannato a 18 anni di reclusione Armando Del Re e a 14 … L'articolo Bimba di 4 anni ferita in un agguato: condannati i colpevoli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

