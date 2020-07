Bayern Monaco, Rummenigge: “Con Alaba nessun accordo, abbiamo una strategia” (Di giovedì 23 luglio 2020) Karl-Heinz Rummenigge sul futuro di Alaba e l'arrivo in biancorosso di Leroy Sané.VIDEO Bundesliga, nuovo arrivo in casa Bayern Monaco: ecco il primo allenamento in biancorosso di Leroy Sanè…Il CEO del Bayern Monaco nel corso della conferenza stampa odierna, ha confessato di voler rinnovare il contratto dell'austriaco.Bayern Monaco, Rummenigge: “Vedo troppa euforia in giro, bisogna restare cauti”"Hasan sta discutendo con l'agente di David, ma non abbiamo ancora raggiunto un accordo. L'intenzione è di avere a disposizione sia lui che Thiago Alcantara per le rimanenti partite della Champions League".Europa League, i sorteggi dei quarti di finale: Inter o Getafe ... Leggi su mediagol

clikservernet : Rummenigge: “Thiago Alcantara vorrebbe andare via dal Bayern Monaco” - JohnDaviesTS : @BritishFootball @Patrirossonera Il Dortmund da 2/3 stagioni sta comprando tutti giovani fenomeni, se non li vende… - Pa_Tos83 : @Teo5Astor Considerando che quel Bayern Monaco non era di certo imbattibile... - EROS01813189 : Thiago Alcantara messo sul mercato dal Bayern Monaco ma noi abbiamo Matuidi,Khedira , Bernardeschi sul groppone e… - sportface2016 : #Bundesliga | #BayernMonaco, il CEO Karl-Heinz #Rummenigge spiega la volontà di #ThiagoAlcantara -