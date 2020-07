Anzio, Museo Civico Archeologico: al via la Mostra ‘Conoscere, Preservare, Tutelare. Momenti di vita dell’antichità’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Tutti i giorni, con ingresso libero, contingentato ed in sicurezza, dal martedì alla domenica, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 (il mercoledì soltanto la mattina dalle 10:30 alle 13:00, chiuso il lunedì), è aperta la Mostra “Conoscere, Preservare, Tutelare. Momenti di vita dell’antichità”, inaugurata lo scorso 11 luglio in occasione dell’intitolazione della Sala VI degli intonaci dipinti del Museo Civico Archeologico di Anzio al Generale Roberto Conforti, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale dal 1991 al 2002, scomparso il 26 luglio 2017. Nella Sala, intitolata al Generale Conforti, è possibile ammirare gli splendidi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anzio, Museo Civico Archeologico: al via la Mostra ‘Conoscere, Preservare, Tutelare. Momenti di vita dell’antichità’ - Morenozagor : RT @Segnoditerra1: Un paio di settimane fa, ad Anzio, ho visitato il Museo dello Sbarco. Se vi siete scottati, se avete voglia di farvi un… - FloraPiachica : RT @Segnoditerra1: Un paio di settimane fa, ad Anzio, ho visitato il Museo dello Sbarco. Se vi siete scottati, se avete voglia di farvi un… - francoamicucci1 : RT @Segnoditerra1: Un paio di settimane fa, ad Anzio, ho visitato il Museo dello Sbarco. Se vi siete scottati, se avete voglia di farvi un… - kappaTI : RT @Segnoditerra1: Un paio di settimane fa, ad Anzio, ho visitato il Museo dello Sbarco. Se vi siete scottati, se avete voglia di farvi un… -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio Museo Riapre il Museo dello sbarco di Anzio: ecco tutte le novità IlFaroOnline.it Immaginare un museo: il nuovo MACRO di Luca Lo Pinto

Alessandra Mammì regala una serie di spunti per “leggere” la mostra appena inaugurata al MACRO di Roma, che dà il via a una nuova stagione espositiva sotto la guida di Luca Lo Pinto. Sarà stato il Cov ...

Il Macro di Roma, una nuova identità

Dal 17 luglio il Macro di Via Nizza a Roma ha riaperto le porte. Un nuovo progetto dopo il periodo di pausa, dovuto al lockdown e al lungo iter per la nomina del nuovo direttore. Il Macro è spesso sta ...

Alessandra Mammì regala una serie di spunti per “leggere” la mostra appena inaugurata al MACRO di Roma, che dà il via a una nuova stagione espositiva sotto la guida di Luca Lo Pinto. Sarà stato il Cov ...Dal 17 luglio il Macro di Via Nizza a Roma ha riaperto le porte. Un nuovo progetto dopo il periodo di pausa, dovuto al lockdown e al lungo iter per la nomina del nuovo direttore. Il Macro è spesso sta ...