Allarme sugli alimenti importati C'è il triplo dei residui chimici (Di giovedì 23 luglio 2020) Sui cibi provenienti dall'estero stata individuata una presenza irregolare di residui chimici piu' che tripla rispetto a quelli Made in Italy, con i pericoli che si moltiplicano per gli ortaggi stranieri venduti in Italia che sono oltre otto volte piu' pericolosi della media dei prodotti nazionali. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Allarme sugli alimenti importati C'è il triplo dei residui chimici - petregiamp : RT @QdSit: L'allarme sugli affitti commerciali arriva da @Confedilizia_. Occorre agire subito per sostenere proprietari e inquilini - https… - ananassobasso : RT @QdSit: L'allarme sugli affitti commerciali arriva da @Confedilizia_. Occorre agire subito per sostenere proprietari e inquilini - https… - RedattoreSocial : #Giappone, @hrw lancia l'allarme maltrattamenti sugli atleti bambini. Un rapporto di 67 pagine ha messo in luce una… - gspazianitesta : RT @QdSit: L'allarme sugli affitti commerciali arriva da @Confedilizia_. Occorre agire subito per sostenere proprietari e inquilini - https… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme sugli Coldiretti, allarme residui chimici su cibi importati Teleborsa Coronavirus: “Nessun allarme a Capri. Risultati tutti negativi i turisti da Dubai”

“Non esistono al momento ragioni d’allarme” fa sapere l’ASL Napoli 1 Centro in relazione ai casi di positività riscontrati sull’isola di Capri. Il Dipartimento di Prevenzione ha già provveduto a verif ...

Coronavirus: no allarme a Capri, turisti da Dubai negativi

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Non esistono al momento ragioni d'allarme". Lo previsa l'Asl Napoli 1 Centro in ... A breve saranno concluse anche le indagini epidemiologiche sugli altri due turisti - la ...

“Non esistono al momento ragioni d’allarme” fa sapere l’ASL Napoli 1 Centro in relazione ai casi di positività riscontrati sull’isola di Capri. Il Dipartimento di Prevenzione ha già provveduto a verif ...(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - "Non esistono al momento ragioni d'allarme". Lo previsa l'Asl Napoli 1 Centro in ... A breve saranno concluse anche le indagini epidemiologiche sugli altri due turisti - la ...