Alessandro Basciano: "Sento di essermi sbloccato grazie ad Uomini e Donne" (Di giovedì 23 luglio 2020) Alessandro Basciano, protagonista dell'ultima edizione di 'Uomini e Donne' prima del lockdown come corteggiatore di Giulia Quattrociocche, intervistato da 'Novella 2000' ad una settimana dalla fine della sua avventura alla settima edizione di 'Temptation Island' (in qualità di tentatore di Valeria Liberati che, nel falò di confronto anticipato, ha mollato, seduta stante, l'ormai ex fidanzato Ciavy), ha rivelato di essere felice per le esperienze televisive vissute negli ultimi mesi. Ha acquisito maggior consapevolezza in se stesso e dei propri mezzi:Alessandro Basciano: "Sento di essermi sbloccato grazie ad Uomini e Donne" 23 luglio 2020 16:24. Leggi su blogo

gossipblogit : Alessandro Basciano: 'Sento di essermi sbloccato grazie ad Uomini e Donne' - infoitcultura : Temptation Island | Valeria con Alessandro Basciano? Parla lei - zazoomblog : Temptation Island Alessandro Basciano nella bufera: “Minacce e insulti nella notte” (FOTO) - #Temptation #Island… - zazoomblog : Temptation Island Valeria con Alessandro Basciano? Parla lei - #Temptation #Island #Valeria - infoitcultura : Alessandro Basciano prova di coraggio | Scelta di vita a Temptation Island -