“Tutto pilotato e falso”: Barbara D’Urso nei guai, un aspirante concorrente del Grande Fratello vuota il sacco (Di mercoledì 22 luglio 2020) aspirante concorrente del Grande Fratello contro Barbara D’Urso Da qualche giorno a questa parte sul social network cinese Tik Tok circola un filmato di un presunto aspirante concorrente del Grande Fratello. Sembrerebbe che il ragazzo abbia fatto le selezioni per entrare nella casa di Cinecittà. Stando alle sue dichiarazioni, sembra siano andate bene. Ma alla fine sembra che la sua candidatura sia stata scartata. Per quale ragione? Il giovane in questione ha confessato di essere stato scartato dagli autori del del reality show di Barbara D’Urso perché al suo posto è stato dato ad una raccomandata, ovvero alla madre di Luigi Favoloso. Ricordiamo che quest’ultimo nella passata ... Leggi su kontrokultura

LaMammaN1 : - Roberta63553716 : Non mi stupisco..i programmi di Lady Trash sono uno più falso dell'altro???????????????? - mauro567342321 : @PaoloGentiloni Tutto pilotato!! - Lucia25443382 : RT @ANRI82967503: @LaTiger1 @Lucia25443382 certo, tutto pilotato. una vergogna. come ultimamente la questione dei permessi falsi di Bellinz… - LaTiger1 : RT @ANRI82967503: @LaTiger1 @Lucia25443382 certo, tutto pilotato. una vergogna. come ultimamente la questione dei permessi falsi di Bellinz… -

