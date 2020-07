Stava Partecipando ad una Caccia al Tesoro a Gorizia ma Finisce in un Pozzo, Muore Bimbo di 12 Anni: Inutili i Soccorsi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Era cascato in un Pozzo di 30 metri nel Parco Cronberg a Gorizia, Stava Partecipando ad una Caccia al Tesoro al centro estivo. Una notizia tremenda arriva da Gorizia, nella mattinata di oggi 22 luglio un ragazzino di 12 Anni è precipitando nel Parco Cronberg, nel centro della città giuliana. Stando a quanto è emerso il giovane Stava Partecipando ad una Caccia al Tesoro con i coetanei presso organizzata dal centro estivo. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che si sono affrettati a recuperare il bambino, ma sfortunatamente l’intervento è stato inutile. Il Pozzo infatti, profondo 30 metri era totalmente asciutto e nulla ... Leggi su youreduaction

