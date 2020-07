Piacenza, arrestati 6 carabinieri e caserma sequestrata (Di mercoledì 22 luglio 2020) ...ha dichiarato il comandante provinciale di Piacenza Massimo Savo parlando dell'indagine che ha coinvolto alcuni militari della caserma Levante di via Caccialupo secondo quanto riporta il quotidiano '... Leggi su quotidiano

Da solo un mese in Emilia Romagna il magistrato, per anni in prima linea nella nostra provincia, ha messo a segno un'indagine senza precedenti. Tortura, spaccio di droga, arresti falsi e pestaggi: que ...È il clamoroso risultato di un’inchiesta aperta dalla Procura della città emiliana e che vuole fare luce su fatti commessi a partire dal 2017. I reati contestati sono pesanti: estorsione, spaccio e to ...