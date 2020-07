Perugia: tutto in regola per i pagamenti del PalaBarton (Di mercoledì 22 luglio 2020) Perugia -In merito a quanto apparso oggi su un organo di stampa, che imputerebbe alla Sir Safety Perugia un debito di centomila euro per la gestione del PalaBarton, la società del presidente Sirci ha ... Leggi su corrieredellosport

PERUGIA-In merito a quanto apparso oggi su un organo di stampa, che imputerebbe alla Sir Safety Perugia un debito di centomila euro per la gestione del PalaBarton, la società del presidente Sirci ha i ...

La serie B entra nel vivo: ultime 3 giornate per i verdetti finali

Il campionato di serie B entra nel vivo, con le ultime 3 giornate da disputare e che dovranno emettere le sentenze sia in ottica promozione che in ottica retrocessione. Dopo la promozione matematica e ...

