Osimhen si avvicina al Napoli, ecco quando potrebbe essere ufficializzato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Victor Osimhen al Napoli per 50 milioni più 10 di bonus. Il blitz di una settimana fa in Costa Smeralda è servito per far cadere gli ultimi dubbi dell’attaccante nigeriano, e oggi Cristiano Giuntoli ha strappato il sì del giocatore classe 1998 del Lille. Come riporta Gianluca Di Marzio l’operazione è ai dettagli, la settimana prossima si chiuderà con il nuovo agente del giocatore, William D’Avila. Un colpo record messo a segno dal ds partenopeo che insieme ai legali Pompilio e Chiavelli ha chiuso con il 21enne nigeriano. Osimhen diventerà di slancio l’acquisto più caro della storia del Napoli, dopo i 42 milioni spesi lo scorso anno per Lozano dal Psv. L’attaccante, che oggi ... Leggi su anteprima24

sportli26181512 : Napoli: l'annuncio di Osimhen può slittare ancora, svelato il motivo: Il Napoli si avvicina a piccoli...… - infoitsport : Repubblica - Osimhen si avvicina! C'è intesa su ingaggio, ma annuncio slitta per due motivi - sportli26181512 : Napoli, Osimhen si avvicina: c'è la data per l'incontro decisivo!: Il nome più caldo in casa Napoli è indubbiamente… - allgoalsnapoli : Repubblica - Osimhen si avvicina! C'è intesa su ingaggio, ma annuncio slitta per due motivi: i dettagli… - sscalcionapoli1 : Repubblica - Osimhen si avvicina! C'è intesa su ingaggio, ma annuncio slitta per due motivi: i dettagli -