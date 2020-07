Niente velo e abito al ginocchio per la sposa: nozze a sorpresa per la coppia super vip (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fino a poco fa si pensava che il primo e unico royal wedding di questo anno strano, contrassegnato dall’emergenza sanitaria, fosse quello della principessa Beatrice di York. La nipote della regina Elisabetta è convolata a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi in gran segreto. Dopo essere stata costretta a rimandare le nozze programmate lo scorso 29 maggio, la figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson ha finalmente pronunciato il fatidico sì alla Royal Chapel of All Saints, diventando la moglie dell’imprenditore di origini italiane. La cerimonia si è tenuta al Castello di Windsor, nella Royal Chapel di All Saints, nella Royal Lodge lo scorso 17 luglio. Un matrimonio in forma ristretta, con pochissimi invitati e senza fanfare, ma sono stati intonati alcuni canti. Erano presenti appena una ventina di ospiti, ma solo la ... Leggi su caffeinamagazine

Sharr_Malik : Per le persone che seguivano Harry come delle cazzo di stalker psicopatiche: NON VE LO MERITATE. NON VELO MERITATE… - cielonuvolo : @velo_di_maia Per chi non capisce una mazza non centra niente..purtroppo siamo mal messi!! - alessi_deanna : @velo_di_maia @GabriVrgn E niente, continuano a votarli. - velo_di_maia : #Scanzi non mi piace per niente ma Annalisa #Chirico, insopportabile famiglio di #Salvini,he cerca di nascondere la… - il_Gino : @FuSignorina Brava bravissima. Io l'ho fatta alle 5.50: niente roba mini, era una sola ma bella grossa, con dentro… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente velo Eleonore von Habsburg, royal wedding a sorpresa e 'alternativo' Caffeina Magazine Due molotov contro la Cri Energia

SENNORI. Il primo raid è scattato nella notte tra domenica e lunedì scorsi, il secondo la notte seguente. E fortunatamente gli attentati incendiari sono falliti entrambi. Quello che resta alla “Cri En ...

Niente film sotto le stelle, il cinema non parte

Niente cinema sotto le stelle, l’estate carrarina perde un pezzo ancora prima di cominciare. Nonostante l’ottimismo che era trapelato dal Comune fino a pochi giorni fa, non ci sarà quest’anno l’atteso ...

SENNORI. Il primo raid è scattato nella notte tra domenica e lunedì scorsi, il secondo la notte seguente. E fortunatamente gli attentati incendiari sono falliti entrambi. Quello che resta alla “Cri En ...Niente cinema sotto le stelle, l’estate carrarina perde un pezzo ancora prima di cominciare. Nonostante l’ottimismo che era trapelato dal Comune fino a pochi giorni fa, non ci sarà quest’anno l’atteso ...