Niccolò Zanardi: «Papà non è più in pericolo di vita. Ce la farà, ha una forza straordinaria» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Corriere della Sera intervista Niccolò, il figlio di Alex Zanardi, 21 anni. Quando il padre ebbe il primo incidente era ancora un bambino. Oggi è un adulto. «Papà sta un pochino meglio. I medici ci hanno spiegato nei dettagli tutto il percorso che dovrà seguire. Ci danno molte notizie e per fortuna positive. Ma la migliore è che oggi siamo già qui, per la riabilitazione, ed è passato soltanto un mese, un mese esatto dall’incidente». Spiega che il papà non è più in pericolo di vita. «Non è più in pericolo di vita, ed è già molto, ma ha davanti a sé un percorso ancora lunghissimo, e lo sappiamo, siamo preparati. Siamo anche contenti perché il suo recupero è ... Leggi su ilnapolista

