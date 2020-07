Morì a 19 anni per un mix di alcol e droga, arrestato il pusher nordafricano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Costanza Tosi Blitz dei carabinieri in un appartamento livornese, scatta l'arresto per il pusher tunisino di 28 anni accusato di aver venduto la dose letale alla diciannovenne Sono passati otto lunghi mesi da quella notte di fine ottobre in cui Erika Lucchesi perse la vita. Un mix di alcol e droga aveva stroncato il suo corpo fragile di diciannovenne nella notte del 20 ottobre 2019. Dopo una serata da sballo in una discoteca di Sovigliana, frazione di Vinci (Firenze). La tragedia ha dato il via alle lunghe indagini in cui gli inquirenti hanno cercato di capire chi avesse venduto alla ragazza le dosi di droga che l’hanno uccisa. Si chiama Emir Achour, il ventottenne tunisino - identificato in passato anche con altri due alias - che la scorsa notte è stato ... Leggi su ilgiornale

