Migranti, 120 persone bloccate in mare aperto: allarme lanciato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono 120 i Migranti bloccati in acque internazionali. A lanciare l’allarme sono state sia Alarm Phone e Sea Watch. Un gommone fermo in mare aperto, con 120 persone “a bordo”, è stato segnalato da Alarm Phone e Sea Watch. L’imbarcazione si trova in acque internazionali ad una cinquantina di miglia dalle coste libiche. Imbarcazione in netta difficoltà, con un motore del tutto rotto e uno dei tubolari che ci starebbe sgonfiando. Il rischio di annegare, per queste persone partite per l’ennesimo e “ultimo viaggio della speranza”, è altissimo. Per questo motivo le Ong hanno sollecitato fin da subito l’intervento delle autorità competenti, affinché non si verifichi un’altra tragedia nelle acqua del ... Leggi su bloglive

andreapurgatori : SALVIAMOLI! Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando'… - repubblica : Gommone con 120 migranti in difficoltà al largo della Libia L'allarme delle Ong: 'Si sta sgonfiando'. A Lampedusa s… - SkyTG24 : Migranti, gommone con 120 persone in difficoltà al largo della Libia: “Si sta sgonfiando” - SerniaRuggiero : RT @GiancarloDeRisi: Allarme da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva a 50 miglia dalla Libia: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando'… - Palermitanos : Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando' - La Repubblica @MIUI| -